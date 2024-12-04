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Jose için sonun başlangıcı olmuştu, Pep Guardiola da aynı yoldan ilerledi: Mourinho ile benziyoruz | Umarım durumum aynı olmaz

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#Pep Guardiola#Manchester City#Jose Mourinho
Jose için sonun başlangıcı olmuştu, Pep Guardiola da aynı yoldan ilerledi: Mourinho ile benziyoruz | Umarım durumum aynı olmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:13

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla futbol camiasının en çok konuştuğu takımlardan biri olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, 2-0 kaybettikleri Liverpool maçının ardından yaptığı açıklamada Jose Mourinho'ya da değindi.

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de bu sezon işler beklendiği gibi gitmiyor. Orta saha oyuncusu Rodri'nin yaşadığı sakatlık sonrası oyun olarak adeta dağılan City'de teknik direktör Pep Guardiola, Avrupa basınının gündeminden düşmüyor

Son 7 resmi maçta sadece 1 beraberlik alabilen ve diğer 6 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan City, Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool deplasmanına çıktı.

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Anfield'da oynanan maçta rakibine 2-0 mağlup olarak ligdeki üst üste 4. yenilgisini alan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Liverpool taraftarlarıyla atışmıştı.

İspanyol çalıştırıcı, Liverpool taraftarlarının 'Sabah uyandığında kovulacaksın' tezahüratlarına eliyle 6 rakamı yaparak cevap vermişti. Guardiola'nın bu hareketi Premier Lig'i 6 kez kazanmış olmasına dikkat çektiği yönünde yorumlandı.

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Jose için sonun başlangıcı olmuştu, Pep Guardiola da aynı yoldan ilerledi: Mourinho ile benziyoruz | Umarım durumum aynı olmaz

Deneyimli teknik adam, karşılaşma sonrasında kendisine yöneltilen Jose Mourinho sorusuna ise yanıt verdi.

"MOURINHO İÇİN SONUN BAŞLANGICIYDI"

Guardiola, müsabakadaki hareketi üzerine "Jose Mourinho gibi siz de şampiyonluklarınızın sayısını gösterdiniz. O hareket, Jose'nin Manchester United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." yapılan yoruma şöyle yanıt verdi:

"İKİMİZ DE GÖSTERDİK"

"Umarım benim durumum Jose Mourinho ile aynı olmaz. Onunla birbirimize benziyoruz. Ancak o 3 kez kazandı, ben ise 6. Yine de bu aynı şey. Mourinho ile bu konuda aynı fikirdeyiz. Sadece insanların düşündüğünden çok daha iyi olduğumuzu ikimiz de gösterdik."

İLK KEZ MOURINHO YAPMIŞTI

Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Chelsea taraftarlarıyla atışan Jose Mourinho, kendisine yapılan küfürlü tezahüratlara eliyle 3 işareti yaparak yanıt vermişti. Mourinho daha önce Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Jose için sonun başlangıcı olmuştu, Pep Guardiola da aynı yoldan ilerledi: Mourinho ile benziyoruz | Umarım durumum aynı olmaz

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#Pep Guardiola#Manchester City#Jose Mourinho

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