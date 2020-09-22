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GeriFutbol Jose Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı! Atletico Madrid...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Jose Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı! Atletico Madrid...

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Jose Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı! Atletico Madrid...
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün Kovid-19 testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve La Liga protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

 

Jose Gimenezin Kovid-19 testi pozitif çıktı Atletico Madrid...

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