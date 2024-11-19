Jorginho kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş ile anılan Jorginho hakkında detaylar

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Jorginho, Arsenal formasıyla kariyerine devam eden ve İtalyan milli takımıyla önemli başarılara ulaşan bir futbolcudur. Özellikle orta sahada oyun kurucu rolüyle tanınan oyuncu, son dönemde Beşiktaş ile transfer dedikodularının merkezinde yer almıştır. Peki, Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, yıldız futbolcu hakkında detaylı bilgiler.

JORGINHO KİMDİR?

Asıl adı Jorge Luiz Frello Filho olan Jorginho, 20 Aralık 1991 tarihinde Brezilya’nın Imbituba şehrinde doğmuştur. İtalyan pasaportuna da sahip olan oyuncu, 178 cm boyundadır. Brezilya’da futbola başlayan Jorginho, profesyonel kariyerine İtalya’da Hellas Verona kulübünde adım atmıştır. Daha sonra Napoli’deki performansıyla dikkat çekmiş ve ardından İngiltere’ye transfer olmuştur. Chelsea ve Arsenal gibi büyük kulüplerin formasını giymiştir. Milli takım düzeyinde ise İtalya ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanmıştır.

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JORGINHO’NUN KARİYERİ

Jorginho, profesyonel kariyerine 2010 yılında Hellas Verona’da başladı. 2014 yılında Napoli’ye transfer olarak burada dört sezon boyunca Serie A’da mücadele etti. 2018 yılında Chelsea’ye katılan oyuncu, Premier Lig’de ve Avrupa kupalarında önemli maçlarda yer aldı. Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşadı. 2023 yılında Arsenal’e transfer olan Jorginho, şu anda İngiliz kulübünde forma giymektedir. Kariyerinde toplam 500’ün üzerinde maça çıkan oyuncu, oyun kurucu özellikleri ve penaltı vuruşlarındaki başarısıyla tanınır