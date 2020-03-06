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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2020 - 08:42,Son Güncelleme:/

Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!

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Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!
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Futbol menajeri Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncualrın paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Falcao, Rodriguez, Martinez, Casillas, Danilo Pereira gibi isimlerin de banka hesapları inceniyor.

Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.

ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR

James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.

HESAPLARI İNCELENECEK

Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.

RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE

Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var. (Sabah)

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