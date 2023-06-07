Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! Servet kazanacak...

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine Teknik Direktör Jorge Jesus'la da son veremeyen Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcının sözleşmesi sona eriyor.

SON MAÇ KUPA FİNALİ

Sarı lacivertli takımın başında son maçına Türkiye Kupası finalindeki Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkacak olan Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

AVRUPA'DA SEVILLA'YA ELENDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla engeline takılmış ve Avrupa kupalarına veda etmişti.

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ŞAMPİYONLUK HASRETİNE SON VEREMEDİ

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin ikincilik şansı da zora girerken tecrübeli çalıştırıcının son dönemdeki kadro seçimleri ve maç sonu açıklamaları tartışma konusu oldu.

TARAFTARLA ARASI AÇIK

Oyuncu tercihleri ve maç sonu basın toplantısındaki açıklamalarıyla sarı lacivertli taraftarların tepkisini çeken ve elinde tek hedef olarak Türkiye Kupası kalan Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken ortaya yeni bir transfer iddia atıldı.

Brezilya ekibi Flamengo'ya geri döneceği iddia edilen Portekizli teknik direktörün şaşırtan bir karara imza attığı iddia edildi.

3 YILLIK ANLAŞMA

Suudi Arabistan basınından Ar Riyadiyah'ın haberine göre; Jorge Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan Milli Takımı'nda 3 yıllık teknik direktörlük konusunda el sıkıştığı belirtildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.

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Deneyimli teknik adamın sözleşmesindeki son sezonun opsiyona bağlı olduğu vurgulandı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 51 maça çıktı. Sarı lacivertli ekip; 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında derbi galibiyeti alamadı.

KARİYERİNDE BİRÇOK KUPA KAZANDI

Kariyerinde 6 Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Jesus, Portekiz Ligi'nde 3 kez mutlu sona ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 1 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Copa Libertadores şampiyonluğu ve 1 Recopa Sudamericana şampiyonluğu da elde etti.

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