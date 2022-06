Jorge Jesus'un yanında İstanbul'a gelen sürpriz isim! Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, imza sonrası gittiği ülkesi Portekiz'den dün akşam İstanbul'a döndü. 11 bavulla ve yarcımcılarıyla İstanbul'a gelen Jesus, kendisini bekleyen kulüp çalışanlarıyla birlikte havalimanından ayrıldı.

Yola çıkmadan önce Portekiz basınından A Bola'ya konuşan deneyimli teknik adam Fenerbahçe ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Yeni bir projeye başladığımızda her zaman yüksek beklentilere sahibiz, her zaman buna inanıyoruz. Suudi Arabistan, Brezilya ve şimdi sıra Türkiye'de. Bizi çok seven bir kulübe ve ülkeye gidiyoruz. Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal fair play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz. Yeni proje için merak doluyum ve işleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Bu yüzden bu projeyi seçtim çünkü Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kazanacak bir kulüp. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek, bu da seçimimde etkili bir faktördü.

JESUS'UN YANINDA SÜRPRİZ İSİM DE İSTANBUL'A GELDİ! FUTBOL DİREKTÖRÜ...

Jorge Jesus'un yanında, Fenerbahçe'nin futbol direktörü olacağı iddia edilen Mario Branco'nun da İstanbul'a gelmesi dikkat çekti. Mario Branco'nun ismi geçen sezon Galatasaray sportif direktörlüğü için de geçmişti.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Mario Branco, Fenerbahçe'nin futbol direktörü olacak.

5 AY ÖNCE ANTALYA'DA KONFERANSA KATILMIŞTI

Fenerbahçe'nin futbol direktörü olacağı iddia edilen ve İstanbul'a gelen Mario Branco, 5 ay önce Antalya'da düzenlenen Sportif Direktörlerin Modern Futboldaki Yeri isimli konferansa katılmış ve sunum yapmıştı.

Mario Branco kimdir?

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Estoril, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra Estroil'de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile beraber ilk sezonlarında ilk kez yer aldıkları ligde 5. olup Avrupa hakkı elde etmişlerdi, elemeleri geçip gruplara kalmışlardı.

Mario Branco, iddialara göre vatandaşı Jose Mourinho'nun önerisiyle İngiliz devi Manchester United'ın 2019 yılında sportif direktörlük görevi için adayların birisi olmuştu. Blanco'nun ismi 2020'de ise Serie A ekibi Roma ile anılmıştı. Portekizli teknik adam, aynı zamanda UEFA B Lisans sahibi.

