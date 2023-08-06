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Jorge Jesus'un takımı, Karim Benzema'yı eledi! Maç sonu çılgına döndü

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#Jesus#Al Hilal#Arabistan
Jorge Jesusun takımı, Karim Benzemayı eledi Maç sonu çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 08:23

Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al-Hilal, Al-Ittihad’ı 3-1 mağlup ederek Arap Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.

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Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Karim Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad ile Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal kozlarını paylaştı.

Kral Fahd Sport City'de oynanan mücadeleyi Al Hilal 3-1 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 45+3'de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.

Karşılaşmada Al Ittihad'ın yıldızı Karim Benzema 79'dai Al Hilal'de ise 75'te Al Muaiouf birer penaltı kaçırdı.

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MAÇ SONU SİNİRLENDİ

Jorge Jesus, takımı yarı finale yükselmesine karşın maç sonunda sinirli halleri ekranlara yansıdı.

Futbolcular ve teknik ekibin sevindiği sırada tecrübeli çalıştırıcının sinirli olması gözlerden kaçmadı. Portekizli teknik adam, yardımcılarından birini iterken kendisini sakinleştirmeye çalışan Malcom'u da umursamadı ve soyunma odasına gitti.

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#Jesus#Al Hilal#Arabistan

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