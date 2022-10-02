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Jorge Jesus'un Miha Zajc kararı! Derbi kadrosunda neden yok?

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Miha Zajc
Jorge Jesusun Miha Zajc kararı Derbi kadrosunda neden yok
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 19:48

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın kadroda olmayışının nedeni ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 8. haftasındaki zorlu derbide Fenerbahçe, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşırken kadroda bir sürpriz vardı.

Beşiktaş karşısına Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia ve Joao Pedro ilk 11'yle çıkan sarı lacivertli ekipte Sloven yıldız Miha Zajc maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Miha Zajc'ı milli takımdan en geç dönen oyuncu olması ve derbi öncesi yalnızca 2 antrenmana katılması sebebiyle kadroya almadığı öğrenildi.

Miha Zajc'ın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Miha Zajc

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