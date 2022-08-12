"Jorge Jesus'un Arda Güler’in oynamasına değil şampiyonluğa ihtiyacı var!"

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Fuat Akdağ, Fenerbahçe’de 10 numaralı forma teslim edilen Arda Güler’in Ümraniye maçında 1 dakika bile oynatılmamasına başka bir pencereden baktı ve NutSpor yayınında şunları söyledi: "Jesus, ‘Arda konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim’ diyor. Yani bu takımda yarışmacı bir hocayım. Ben başarı kovalayacağım. Fener’in yıllardır buna ihtiyacı var. Geçen sezon çok sancılı geçti. Beni de bunun için aldınız. Bana da sıkı sıkı bunu tembih ettiniz. ‘Bize artık şampiyonluk lazım’ diye. Jesus, ‘Ben takımın çıkarlarını düşünüyorum. Arda gerekirse oynar ama bana önce takım başarısı gerek. Benim tarzım budur’ mantığında. Hatta ‘Yıldız oyuncunun yükselmesi benim meselem değildir. Gençlerin yükselmesi kulüplerin meselesidir’ anlayışında."



Fuat Akdağ, Jesus’un 1 yıllık sözleşme imzalamasını da tartışmaya açtı

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Akdağ görüşlerini şöyle dile getirdi; "Portekizli adamın 1 yıllık anlaşması sanki şunu ifade ediyor. Ben bir ortama bakarım. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa da önüme bakarım. Ya tatile giderim ya da başka kulüplerle görüşürüm. Arda Güler de benim meselem olmaz."