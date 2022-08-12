Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

"Jorge Jesus'un Arda Güler’in oynamasına değil şampiyonluğa ihtiyacı var!"

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Arda Güler#Fenerbahçe
Jorge Jesusun Arda Güler’in oynamasına değil şampiyonluğa ihtiyacı var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 13:26

NutSpor youtube kanalında Fuat Akdağ, sezonun yeni programı 'Nutspor Gazete'de kendi belirledikleri manşetleri değerlendirdi.

Haberin Devamı

Fuat Akdağ, Fenerbahçe’de 10 numaralı forma teslim edilen Arda Güler’in Ümraniye maçında 1 dakika bile oynatılmamasına başka bir pencereden baktı ve NutSpor yayınında şunları söyledi: "Jesus, ‘Arda konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim’ diyor. Yani bu takımda yarışmacı bir hocayım. Ben başarı kovalayacağım. Fener’in yıllardır buna ihtiyacı var. Geçen sezon çok sancılı geçti. Beni de bunun için aldınız. Bana da sıkı sıkı bunu tembih ettiniz. ‘Bize artık şampiyonluk lazım’ diye. Jesus, ‘Ben takımın çıkarlarını düşünüyorum. Arda gerekirse oynar ama bana önce takım başarısı gerek. Benim tarzım budur’ mantığında. Hatta ‘Yıldız oyuncunun yükselmesi benim meselem değildir. Gençlerin yükselmesi kulüplerin meselesidir’ anlayışında."

Fuat Akdağ, Jesus’un 1 yıllık sözleşme imzalamasını da tartışmaya açtı

Haberin Devamı

Akdağ görüşlerini şöyle dile getirdi; "Portekizli adamın 1 yıllık anlaşması sanki şunu ifade ediyor. Ben bir ortama bakarım. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa da önüme bakarım. Ya tatile giderim ya da başka kulüplerle görüşürüm. Arda Güler de benim meselem olmaz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jorge Jesus#Arda Güler#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump