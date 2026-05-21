Jorge Jesus'tan yeni açıklama: 'Fenerbahçe'ye kupa kazandırdım'

Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Record'a konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kazandığı kupaya dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUKLARINI SAYDI

Yaşadığı şampiyonluklar hakkında konuşan Jesus, "Şu ana kadar dört ülkede çalıştım. Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci kez şampiyon olabilirim ve Brezilya'da da şampiyonluk yaşadım." dedi.

EKSİK OLAN TEK ŞEY

Jesus sözlerini "Şimdilik bana eksik olan tek şey Türkiye'de lig şampiyonluğu kazanmak. Ancak Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupayı, yani Türkiye Kupası'nı getirdim." ifadeleriyle tamamladı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Fenerbahçe'yi 2022-23 sezonunda çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerde 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı. Jorge Jesus, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.