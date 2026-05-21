×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jorge Jesus'tan yeni açıklama: 'Fenerbahçe'ye kupa kazandırdım'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jesus#Al Nassr
Jorge Jesustan yeni açıklama: Fenerbahçeye kupa kazandırdım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 18:45

Fenerbahçe ile ismi anılan Al Nassr'ın teknik direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Record'a konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kazandığı kupaya dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUKLARINI SAYDI

Yaşadığı şampiyonluklar hakkında konuşan Jesus, "Şu ana kadar dört ülkede çalıştım. Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci kez şampiyon olabilirim ve Brezilya'da da şampiyonluk yaşadım." dedi.

Jorge Jesustan yeni açıklama: Fenerbahçeye kupa kazandırdım

EKSİK OLAN TEK ŞEY

Jesus sözlerini "Şimdilik bana eksik olan tek şey Türkiye'de lig şampiyonluğu kazanmak. Ancak Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupayı, yani Türkiye Kupası'nı getirdim." ifadeleriyle tamamladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTFF, Süper Ligdeki yabancı kuralını resmen duyurduTFF, Süper Lig'deki yabancı kuralını resmen duyurduHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Fenerbahçe'yi 2022-23 sezonunda çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerde 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı. Jorge Jesus, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jesus#Al Nassr

BAKMADAN GEÇME!