Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna sert çıkış! 'Kimseden özür dilemem'

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Portekiz ile Norveç karşı karşıya geldi. Estadio Do Dragao'da oynanan maçta Portekiz, Norveç'i 2-1 yendi.

Norveç'in golü 36. dakikada Kristoffer Ajer'den gelirken Portekiz'in gollerini 38. dakikada Joao Cancelo ve 79. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Jorge Jesus'un galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde:

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAZI PRENSİPLERİM VAR VE BUNLAR TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Ronaldo'ya milli takımın kapısını açtığınızda bu, mücadele etmek için mi yoksa vedalaşmak için mi?

“Ronaldo'nun neye karar verebileceğini bilmiyorum. Söylemem gerekenleri zaten söyledim ama bir şey daha ekleyeceğim. Benim için başlangıçta bu hiçbir zaman bir sorun olmadı. Teknik direktör olarak bunu normal karşılıyordum. Ülke ve milli takım için onun gibi bir sembol olan bir oyuncuya sahip olmak... Teknik direktör olarak bazı prensiplerim var ve bunlar tartışmaya açık değil. Ancak otoritem açısından özel bir durum yaşanmadığı için, Ronaldo gelecek milli takım kadrosunda, eğer Al Nassr'da oynamaya devam ediyorsa ve milli takıma dönmek istiyorsa, benim için çağrılabilecek bir oyuncu olacak.

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"RONALDO SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DURUM FARKLI"

Bana göre, anlaşılması mümkün olmayan bir durum nedeniyle bir yıllık arkadaşlığı öne sürerek hesap soramaz. Sadece o olduğu için, belki de bir sembol olması nedeniyle, oyuna girip girmemesi, ısınması gibi konularda bütün bu sorun yaratıldı. Bugün kaç oyuncu ısındı ve oyuna girmedi? Bir sorun çıkacak mı? Hayır. Ronaldo söz konusu olduğunda durum farklı, çünkü o bir sembol. Ama bu bir sorun mu? Benim için sorun olmadı. Ronaldo isterse ve Al Nassr'da oynamaya devam ederse, bir sonraki milli takım kadrosunda yer alacak. Bu kadrodan önce konuştuk ve bir sonraki kadrodan önce de konuşabiliriz. Ama kararı verecek olan Ronaldo."

"BU BENİM VERECEĞİM BİR KARAR DEĞİL"

Bir sonraki milli takım kadrosuna kadar belirsizliği korumak mantıklı mı?

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“Bu benim vereceğim bir karar değil. İki kişi arasında bir anlaşma olması için iki kişinin konuşması ve ortak bir karara varması gerekiyor."

"KİMSEYE KİMİ İSTEDİĞİNİ SORMAM, KİMİN OYNAYACAĞINI DA KİMSEYE SORMAM"

Bruno Fernandes'in açıklamasına katılıyor musunuz?

"Bruno Fernandes'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Benim düşüncem de buydu. Ronaldo'ya söylediğim şeylerden biri, Dünya Kupası'nda kaybedip ağlayarak milli takıma veda edemeyeceğiydi. Milli takım kariyerini oynayarak bitirmeliydi. Bu yüzden Alvalade Stadı'ndaki ilk maçta oynadı ve bugün de burada oynaması gerekiyordu. Ancak yaşananlar nedeniyle her şey farklı gelişti. Ben milli takım teknik direktörüyüm, kimi istersem onu çağırırım. Kimseye kimi istediğini sormam, kimin oynayacağını da kimseye sormam. Vazgeçemeyeceğim bazı prensipler ve aşılmaması gereken sınırlar var. Bundan daha açık nasıl olabilirim, bilmiyorum."

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"ARAMIZDA YAŞANAN KONU GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜTÜLDÜ"

Ailelere ve gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

"Ben de bir yıl boyunca Cristiano'nun bir oyuncu olarak sahip olduğu sembol ve temsil ettiği değeri, özellikle çocuklar açısından paylaştım. O, dünya çapında bir rol model. Bu yüzden maçtan sonra Cristiano'nun milli takıma yalnızca kendisi istemezse dönmeyeceğini söyledim. Benim açımdan mesele bu değil. Aramızda yaşanan konu gereğinden fazla büyütüldü. Bu meseleye dahil olan birçok kişi, ortada hiçbir sorun yokken bunun bir problem gibi görünmesine neden oldu. Bir teknik direktörün, statüsü farklı olan bir oyuncuyu ısındırması ve ardından oyuna almaması nasıl böyle bir probleme dönüştü?

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Sizce Cristiano'nun sahip olduğu sembol değeri nedeniyle her şeyin bir anda böyle sona ermesi için bu yeterli bir sebep mi?

"Ben onun burada olmasını istiyorum. Bunun bir gün sona ereceğini kendisi de biliyor. Bu sonsuza kadar sürmeyecek. Ama milli takım kariyerini kendi istediği şekilde tamamlamasını isterim. Kararı verecek olan da kendisi. Konuşmamız da bu şekildeydi. İlk milli takım kadrosunda ona ‘Sana ihtiyacım var’ dedim. Oynasa da oynamasa da sana ihtiyacım var. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum."

"NEDEN ÖZÜR DİLEYEYİM?"

Ronaldo ile ne yaşandı?

“Kimseden özür dilemem. Bütün bunları başlatan sorun, oyuncunun ısınmasıydı. Kararı ve yaşananları üstleniyorum. Ama neden özür dileyecekmişim? Kimden? Bu doğru değil. Neden özür dileyeyim? Özür dilemeyi gerektirecek konu neydi?”