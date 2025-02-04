Jorge Jesus'tan İsmail Kartal'a 4 gollü tarife! Serdar Dursun'un o hareketi dikkat çekti...

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Fenerbahçe'de rekorlar kırarak ayrılan İsmail Kartal'ın yeni takımı İran ekibi Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta maçında sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Al-Hilal'i ile kozlarını paylaştı. Suudi Arabistan temsilcisi rakibini 4-1 mağlup etti ve yoluna lider devam etti.

Ev sahibi Al-Hilal, önce Malcom ile 10. dakikada öne geçti, sonra 25'de Cancelo ile farkı 2'ye çıkarttı. 38. ve 45+1. dakikalarda ise Salem Al Dawsari'nin kaydettiği goller ilk yarının sonucunu belirledi. Skoru ise Persepolis'in tek golünü ise penaltıdan Gvelesiani attı.

İsmail Kartal, yeni takımıyla ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Kartal, ilk maçında İran Ligi'nde Foolad ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Bu sonuçla birlikte B Grubu'nda Al-Hilal puanını 19'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İran ekibi Persepolis ise 3. mağlubiyetini yaşayarak haftayı 6 puanla 9. sırada tamamladı.

Gelecek hafta Al-Hilal, Al-Wasl ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İran temsilcisi ise sahasından Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı konuk edecek.