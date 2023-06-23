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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye veda paylaşımı

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası
Jorge Jesustan Fenerbahçeye veda paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 19:51

Fenerbahçe'nin başında geçirdiği sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan ve takımdan ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yaptığı paylaşımla Sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti.

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Kupa zaferinden video ve fotoğraflar paylaşan Jesus'un mesajı şu şekilde:

Teşekkürler Fenerbahçe! Teşekkürler takım! Harika taraftarlarla ve harika profesyonellerle mutlu sonla biten alışılmadık bir sezondu. Sizi tanımak benim için zevkti.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası

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