Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye veda paylaşımı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 19:51
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Fenerbahçe'nin başında geçirdiği sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan ve takımdan ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yaptığı paylaşımla Sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti.
Kupa zaferinden video ve fotoğraflar paylaşan Jesus'un mesajı şu şekilde:
Teşekkürler Fenerbahçe! Teşekkürler takım! Harika taraftarlarla ve harika profesyonellerle mutlu sonla biten alışılmadık bir sezondu. Sizi tanımak benim için zevkti.