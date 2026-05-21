Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den bir teklif daha var

Haberin Devamı

Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

ŞAMPİYONLUKLA VEDA ETTİ

Suudi Arabistan Ligi'nde takımını şampiyonluğa ulaştıran Jesus, karşılaşmanın sonunda Al Nassr ile son maçına çıktığını da duyurdu.

TAMAMLANMASI GEREKEN BİR HİKAYEM VARDIR

A Bola'ya demeç veren Jesus, "Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri." dedi.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİF DE VAR

Jorge Jesus sözlerini "Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." ifadeleriyle sürdürdü.

Haberin Devamı

Portekizli teknik adam son olarak "Fenerbahçe'ye gitmeyi düşüneceğim. Ama tatil için önce Portekiz, sonra Brezilya'ya gideceğim. Sonrasında yeni sezonda nerede olacağımı hep birlikte göreceğiz." dedi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Fenerbahçe'yi 2022-23 sezonunda çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerde 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı. Jorge Jesus, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.