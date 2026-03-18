Jorge Jesus'tan Ali Koç itirafı! 'Kovulacağımı düşündüm, sözleşme teklif etti!'

2022/2023 sezonunda Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğunda oturan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, yıllar sonra Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da görev yapan deneyimli teknik adam, özellikle dönemin başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"Fenerbahçe'de onca aksiliklere rağmen, ligin bitimine 12 hafta kala liderden iki puan gerideydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim."

"İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip bir oyuncu penaltıya neden olan faul yaptı. Enner Valencia, maçı bitirebilecek penaltıyı kaçırdı ve takım o andan itibaren dağıldı."

"Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı. Maç bittiğinde soyunma odasına indim ve içeride başkan oyunculara bağırıyordu. Onu durdurdum, kulübün patronu olabileceğini ama soyunma odasının patronunun ben olduğumu, bu yüzden bağırmayı bırakmasını ve oradan çıkması gerektiğini söyledi."

"TEK KUPASINI KAZANDIRDIM"

"Bana baktı ve şöyle dedi; "Yarın saat 11'de ofisimde olmanı istiyorum." Ertesi sabah kovulacağımı düşünerek ofisine gittim ve bana sözleşme yenileme teklifi yaptı. Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim."

"Ona başkanlık yaptığı 7 yılda kazandığı tek kupayı kazandırdım; Türkiye Kupası ve takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdım."

