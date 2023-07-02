Jorge Jesus'tan Al Hilal'e imzası sonrası dikkat çeken paylaşım: 'Mutlu olduğum yere döndüm'

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Geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası görevinden ayrılan Jorge Jesus, geçtiğimiz gün Al Hilal'e imza attı.
BREZİLYA VE SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI ÇIKMIŞTI
Portekizli teknik adamın ismi, sezon içerisinde Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.
Daha sonrasında ise Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yükselmişti.
4 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Deneyimli teknik adamın adresi ise Al Hilal oldu. Jesus, 2018-2019 yılında çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibine geri döndü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Resmi imzaların ardından duygularını ilk kez sosyal medyadan paylaşan Jorge Jesus, "Mutlu olduğum yere geri döndüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 1 sezonu tamamlayan Jesus'un bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı buldu.