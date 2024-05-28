×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jorge Jesus'tan 1 yıllık imza!

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Jorge Jesus#Al Hilal
Jorge Jesustan 1 yıllık imza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 23:49

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu. Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Jorge Jesus#Al Hilal

BAKMADAN GEÇME!