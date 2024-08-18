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Jorge Jesus'lu Al Hilal'den bir kupa daha! Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi

Güncelleme Tarihi:

#Al Hilal#Al Nassr#Ronaldo
Jorge Jesuslu Al Hilalden bir kupa daha Ronaldonun golü Al Nassra yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 12:59

Suudi Arabistan Süper Kupa maçında Ronaldo'lu Al Nassr ile Jorge Jesus'un takımı Al Hilal karşı karşıya geldi. Al Hilal, geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

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Suudi Arabistan Süper Kupa maçında Al Nassr ile Al Hilal karşılaştı. Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanan maçı 4-1 kazanan Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.

Al Nassr, 44. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Al Hilal ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza attı. 55. dakikada Milinkovic-Savic ile skoru eşitleyen Jorge Jesus'un takımı, 63 ve 69'da Mitrovic ile skoru 3-1'e getirdi. 72'de Malcom maçın skorunu belirledi: 4-1

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JORGE JESUS'UN 3. KUPASI

Fenerbahçe'nin eski teknik direkötrü Jorge Jesus, rekorlarla şampiyon tamamladığı geçen sezonun ardından yeni sezona da kupayla başladı ve Al Hilal'in başındaki ikinci döneminde 3. kupasını kazandı.

Portekizli teknik adamın 2018/19 sezonundan da bir Süper Kupa zaferi bulunuyor.

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Jorge Jesuslu Al Hilalden bir kupa daha Ronaldonun golü Al Nassra yetmedi

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#Al Hilal#Al Nassr#Ronaldo

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