Jorge Jesus'lu Al Hilal'den bir kupa daha! Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Süper Kupa maçında Al Nassr ile Al Hilal karşılaştı. Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanan maçı 4-1 kazanan Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.

Al Nassr, 44. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Al Hilal ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza attı. 55. dakikada Milinkovic-Savic ile skoru eşitleyen Jorge Jesus'un takımı, 63 ve 69'da Mitrovic ile skoru 3-1'e getirdi. 72'de Malcom maçın skorunu belirledi: 4-1

JORGE JESUS'UN 3. KUPASI

Fenerbahçe'nin eski teknik direkötrü Jorge Jesus, rekorlarla şampiyon tamamladığı geçen sezonun ardından yeni sezona da kupayla başladı ve Al Hilal'in başındaki ikinci döneminde 3. kupasını kazandı.

Portekizli teknik adamın 2018/19 sezonundan da bir Süper Kupa zaferi bulunuyor.

Haberin Devamı