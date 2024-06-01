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Jorge Jesus ve Al Hilal, ligden sonra kupayı da kazandı!

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#Suudi Arabistan#Jorge Jesus#Al Hilal
Jorge Jesus ve Al Hilal, ligden sonra kupayı da kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 00:18

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde ormal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Al Nassr'ı 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr kozlarını paylaştı.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Luis Castro'nun ekibi Al Nassr'ı yenerek kupanın sahibi oldu.

Al Hilal'in golünü 7. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydederken, Al Nassr'a beraberliği getiren golü 88. dakikada Ayman Yahya kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, lig şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını kazanmış oldu.

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#Suudi Arabistan#Jorge Jesus#Al Hilal

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