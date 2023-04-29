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Jorge Jesus: 'Umarım derbide iyi bir hakem yönetimi olur'

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 21:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Bugün bizim için en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin gerisinden geldiğimiz için her maçı kazanmalıyız. Kontra ataklarda 3 gol bulduk ve devreye 3-0 önde girdik. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Luan Peres, sanki 7 aydır değil de 7 gündür takımda değilmiş gibi oynadı. Oyuncuların kalitesi burada ortaya çıkıyor.

VALENCIA AÇIKLAMASI

Takımımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istiyoruz. Valencia'nın durumu hakkında çok bilgim yok. Doktorumuz Enner Valencia'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

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RAKİPLERİMİZİ DÜŞÜNMEMELİYİZ

Bizim yapmamız gereken şey, kendi işimizi yapmak. Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçları kazanmamız gerekiyor.

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UMARIM İYİ BİR HAKEM YÖNETİMİ OLUR

Yarınki maçta ne olacağına bakacağız ama beni ilgilendiren şey, umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldırabilecek kapasitede bir hakem yönetimi olur. Benim için önemli olan konu bu.

KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK

Kupa maçında aynı şekilde oynarlar mı bilemiyorum ama o maçın daha zor olacağını bekliyorum. Umarım oyuncularımız bugünkü gibi akıllı bir oyun sergilerler. Bir kaç günümüz var, Valenciya bugün talihsiz sakatlık yaşadı. Diğer sakat oyuncularımızın da hazır duruma geleceğini umut ediyorum.

VALENCİA’NIN DURUMUNA BAKACAĞIZ

Doktor olmadığım için net bir teşhis belirtemem. Hastaneye gitti ama bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla kendine geldi. Bu tür kafaya sert darbeler alındığı zaman 24 saat gözlemlenmesi gerekiyor. Durumuna bakacağız.

HAKEMLER BİZE KOLAY KIRMIZI GÖSTERİYOR

Hakemlerin bize kolay kırmızı kart gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilk değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil. Bu sene forvet oyuncularımız kırmızı kart gördü. Batsuayi, Pedro atılmıştı. Hakemler kolay kırmızı kartlar gösteriyor. Umarım yarınki Beşiktaş-Galatasaray maçı iyi bir maç olur ve hakemler maçı iyi yönetir. Bizim saha içinde iyi olmamız ve kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor.

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig

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