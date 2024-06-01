×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jorge Jesus üçlemeyi tamamladı, Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Al Hilal - Al Nassr#Jorge Jesus#Ronaldo
Jorge Jesus üçlemeyi tamamladı, Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 08:40

Suudi Arabistan Kral Kupası final maçında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı penaltılarla mağlup ederek lig şampiyonluğunun ardından kupada da zafere ulaştı. Ronaldo, yenilgi sonrası sahada gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Al Hilal 7. dakikada Mitrovic ile öne geçerken Al Nassr'ın beraberlik sayısını 88. dakikada Ayman Yahya kaydetti.

Al Nassr'da kaleci Ospina 56. dakikada; Al Hilal'de ise Al Bulayli 87'de, Koulibaly ise 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Mourinho ile anlaşması büyük yankı uyandırdıFenerbahçe'nin Mourinho ile anlaşması büyük yankı uyandırdıHaberi görüntüle

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

1-1 eşitlik sonrası uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. İlk 5 penaltıda 4-4 eşitlikle tamamlandı. Al Hilal'in penaltı kaçırmasıyla Al Nassr'a kupayı kazanma şansı geldi ancak o penaltı da kaçtı. 7. penaltılarda Al Hilal golü buldu, Al Nassr kaçırınca kupa Al Hilal'in oldu.

Jorge Jesus üçlemeyi tamamladı, Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

JORGE JESUS'TAN ÜÇLEME!

2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Al Hilal'in başında ligi yenilgisiz şampiyon tamamladıktan sonra Kral Kupası'nı da kazanmayı başardı. Jesus'un takımı Suudi Arabistan Kupası'nda da zafere ulaşmıştı.

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Penaltılar sırasında sık sık ekrana gelen ve heyecanı dikkat çeken Cristiano Ronaldo, kupanın kaybedilmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Önce orta yuvarlakta kendini yere bırakan Portekizli yıldız dakikalarca ağladı. Daha sonra yedek kulübesine geçen 39 yaşındaki futbolcu, burada da ağlamaya devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Al Hilal - Al Nassr#Jorge Jesus#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!