Jorge Jesus üçlemeyi tamamladı, Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Al Hilal 7. dakikada Mitrovic ile öne geçerken Al Nassr'ın beraberlik sayısını 88. dakikada Ayman Yahya kaydetti.

Al Nassr'da kaleci Ospina 56. dakikada; Al Hilal'de ise Al Bulayli 87'de, Koulibaly ise 90. dakikada kırmızı kart gördü.

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KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

1-1 eşitlik sonrası uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. İlk 5 penaltıda 4-4 eşitlikle tamamlandı. Al Hilal'in penaltı kaçırmasıyla Al Nassr'a kupayı kazanma şansı geldi ancak o penaltı da kaçtı. 7. penaltılarda Al Hilal golü buldu, Al Nassr kaçırınca kupa Al Hilal'in oldu.

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JORGE JESUS'TAN ÜÇLEME!

2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Al Hilal'in başında ligi yenilgisiz şampiyon tamamladıktan sonra Kral Kupası'nı da kazanmayı başardı. Jesus'un takımı Suudi Arabistan Kupası'nda da zafere ulaşmıştı.

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Penaltılar sırasında sık sık ekrana gelen ve heyecanı dikkat çeken Cristiano Ronaldo, kupanın kaybedilmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Önce orta yuvarlakta kendini yere bırakan Portekizli yıldız dakikalarca ağladı. Daha sonra yedek kulübesine geçen 39 yaşındaki futbolcu, burada da ağlamaya devam etti.