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Jorge Jesus: 'Sorumlusu benim, şampiyon belli olmadı'

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig
Jorge Jesus: Sorumlusu benim, şampiyon belli olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 21:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. İkinci yarıya iyi başlamıştık ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı

BİR SORUMLU VARSA BENİM

Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil.

ŞAMPİYON BELLİ OLMADI

Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı. Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik.

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig

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