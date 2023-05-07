Jorge Jesus: Saha dışı kararlara karşı da güçlü olmalıyız

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus açıklamalar yaptı.

Ligde 4 tane final maçı oynayacaklarını söyleyen Jesus, "Bütün maçlar zor bu ligde. Bugün de zor bir maç bekliyoruz. 4 tane finalimiz var şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirmek için. Bugün de bu düşünce ile sahada olacağız. Ligin bu son virajında maç maç üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

Saha için ve dışında güçlü olmaları gerektiğini kaydeden Portekizli teknik adam, "Sakat oyuncuların iyileşmesi daha fazla çözüm anlamına geliyor. Rakibimizden daha iyi olmak istiyoruz. Saha içerisinde kazanmak istiyoruz. Biliyoruz ki, Türkiye Ligi zorlu bir lig. Çok fazla güçlü takım var. Maç maç bakmanız gerekiyor. Saha dışında da alınan pek çok karar alınıyor. Bizim bu durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Saha dışında verilen kararlara karşı da güçlü olmamız gerekiyor." diye konuştu.