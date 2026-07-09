Jorge Jesus, hayaline kavuştu! Portekiz Futbol Federasyonu ile anlaştı

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Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçiyor. Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu ile her konuda anlaşmaya vardı.

A Bola'da konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

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"Roberto Martinez'in milli takımla olan ilişkisi sona erdi ve 'Jorge Jesus dönemi' başlamak üzere.

71 yaşındaki Portekizli teknik direktör, yıllardır hedeflediği milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmek için anlaşmaya vardı.

Jesus, 2030'a kadar sözleşme imzaladı ancak sonrasında iz bırakacak bir isim olmayı planlıyor ve takımın oyun tarzında bir kimlik yaratmak istiyor."