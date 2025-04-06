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İtalyanlar duyurdu: Jorge Jesus, Brezilya'ya geri dönüyor!

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Al-Hilal
İtalyanlar duyurdu: Jorge Jesus, Brezilyaya geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 17:16

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmayı planlıyor. 70 yaşındaki tecrübeli teknik adamın planı Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak. İşte detaylar...

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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Al-Hilal teknik direktörü Jorge Jesus ile Suudi ekibinin arasında ipler kopmuşa benziyor.

Sports Italia'nın haberine göre; Jorge Jesus'un Al-Hilal teknik direktörlüğünden alınması gündemde.

Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta ligin üçüncü sırasındaki Al-Nassr'a karşı alınan 3-1'lik ağır iç saha yenilgisi bu süreci hızlandırdı.

26 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 57 puana sahip olan Al-Hilal, son 8 haftaya lider Al-Ittihad'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

BREZİLYA'YA DÖNÜYOR!

Portekizli teknik adamın, Dorival Junior'dan boşalan Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor.

Jorge Jesus daha önce 2019-2020 yılları arasında Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırmış; hem Brezilya Ligi hem de Libertadores kupasında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMUŞTU

Portekizli teknik adam, Al-Hilal'deki ilk sezonunda ligi 96 puanla tamamlayarak şampiyon olmuştu.

Suudi kulübünün başında bugüne dek 94 maça çıkan Jorge Jesus; 78 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 2.57 puan ortalaması yakaladı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Al-Hilal

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