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Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi şikayete hazırlanıyor!

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#FIFA
Jorge Jesus, Fenerbahçeyi şikayete hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 15:05

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğu nedeniyle doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmayı düşünüyor.

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Geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başında bulunan 69 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

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Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, bu yola başvurmak istese de kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#FIFA

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