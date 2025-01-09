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Jorge Jesus Fenerbahçe'ye özel olarak istemişti! Lincoln Henrique geri döndü...

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#FENERBAHÇE#Lincoln Henrique#TRANSFER
Jorge Jesus Fenerbahçeye özel olarak istemişti Lincoln Henrique geri döndü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 10:59

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden ve Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bragantino'da kiralık olarak oynayan Lincoln Henrique, sarı - lacivertlilere geri döndü.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

13 Ocak'ta açılacak olan transfer penceresi için kolları sıvayan yönetim, önemli hamleler yapmak için harekete geçmişti.

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LINCOLN GERİ DÖNDÜ

Bu operasyonun yanı sıra geçtiğimiz senenin şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique de sarı - lacivertlilere geri döndü.

Instagram hesabından Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden bir fotoğraf paylaşan Lincoln, 'Günaydın' ifadesinin yanına sarı - lacivert kalp bıraktı.

Brezilyalı futbolcunun sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi ve Jose Mourinho'nun ihtiyaç anında deneyimli ismi kullanması bekleniyor.

Jorge Jesus Fenerbahçeye özel olarak istemişti Lincoln Henrique geri döndü...

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JESUS ÖZEL OLARAK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 1 Temmuz 2022 yılında dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un özel isteğiyle 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Santa Clara'dan katılan 26 yaşındaki futbolcu 9 Mart 2023'te yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 263 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Daha sonra göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmediği Lincoln, geçtiğimiz sezonun devre arasında Bragantino'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de çıktığı 36 resmi maçta 3 gol - 9 asistlik bir performans sergileyen Lincoln Henrique, Bragantino'da ise 49 maçta 5 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.

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#FENERBAHÇE#Lincoln Henrique#TRANSFER

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