Jorge Jesus, Fenerbahçe'de enerjisiyle fark yarattı

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Fenerbahçe’nin en büyük transferi olarak değerlendirilen teknik direktör Jorge Jesus’u gerek antrenmanlarda gerekse Shkupi ve Tirana ile oynanan hazırlık maçlarında yakından takip edip, saha kenarında nasıl bir görüntü sergilediğini tespit ettik: Jesus, Samandıra’daki tesislerde oynanan iki maçta da kenarda adeta mekik dokudu. 67 yaşında olmasına rağmen hiç oturmayan Portekizli hoca, kenarda sürekli hareket halinde. Bu enerjik görünümü doğal olarak tüm takıma da yansıyor. Hazırlık maçlarında hata yapanları tercüman Sinan Levi aracılığıyla tatlı sert biçimde uyaran Jesus, bu sezon foto muhabirlerine renkli pozlar verecek gibi!

AVUSTURYA KAMPI ÖNEMLi

Fenerbahçe ile Jesus’un gerçek anlamda tanışması milli takımlardan dönecek futbolcuların ve muhtemel yeni transferlerin katılımıyla 1-7 Temmuz tarihlerinde Avusturya’da yapılacak kampta olacak. Bu kampta 2 Temmuz tarihinde Sırbistan’ın Partizan takımı, 6 Temmuz’da da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’la Graz şehrinde hazırlık karşılaşmaları oynanacak.

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HÜCUMUN YENi LiDERi LiNCOLN HENRiQUE

Sezon hazırlıklarına 15 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde start veren Fenerbahçe’de bugüne dek 5 futbolcu öne çıktı:

SERDAR AZiZ: Yıllar geçtikçe kişiliği de, futbolu da olgunlaşan Serdar Aziz, Shkupi ve Tirana ile oynanan iki hazırlık maçının da en iyisiydi. Şimdiden Jorge Jesus’un gözüne girmeyi başardı.

OSAYi-SAMUEL: Sağ bekte alternatifi yok. Hem defansif hem ofansif olarak iki maçta da çok etkiliydi.

LiNCOLN HENRiQUE: Teknik direktör Jesus’un ofansif oyun planının saha içi lideri olacağı çok belli. Şık paslar atan ve duran topları çok iyi kullanan yeni transfer bu sezona imzasını atacak gibi gözüküyor.

MERGiM BERiSHA: Fiziksel açıdan çok iyi durumda ancak kendini kanıtlama çabasında olması omzuna stres yüklüyor. Şanssızlığı yüzünden o kadar moralsiz ki, hazırlık maçında attığı gol için bile lig karşılaşmasında gol atmış kadar sevindi.

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iRFAN CAN KAHVECi: Shkupi karşısında tutuk, ancak Tirana maçında gayet iyi bir görüntü verdi. Bu sezon da Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi olmaya aday.