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Jorge Jesus evinde, Emre Belözoğlu deplasmanda yenilmiyor

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig
Jorge Jesus evinde, Emre Belözoğlu deplasmanda yenilmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

İç sahada 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan F.Bahçe, dışarıda 3 maçın 2’sini kazanan Başakşehir’e karşı.

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Sezonun en flaş iki ekibi Fenerbahçe ile Başakşehir bugün Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşacak. 10 haftada 9’ar maç yapıp 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan aynı puanlı 2 takımdan bugün kazanan taraf maç fazlasıyla lider olma şansını yakalayacak.

28 golle ligin en skorer takımı olan sarı lacivertliler iç sahadaki performansıyla, rakiplerine sadece 3 gol izni veren Başakşehir ise deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Kanarya evinde oynadığı 5 maçta yenilmezken 1 beraberlik aldı, 4 galibiyetini de üst üste kazandı. Turuncu lacivertliler ise bu sezon dış sahada 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu mücadele öncesi Fenerbahçe’de Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ve Nazım yok. Başakşehir’de ise tek eksik sarı kart cezalısı Ndayishimiye.

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KANARYA VARSA GOL DE VAR

Bu sezon en çok gol atan (28) en fazla net gol pozisyonu (37) ve gol beklentisi (19.6 xG) üreten takım F.Bahçe.

VALENCiA’DAN 13 GOLE KATKI

2014-15’ten bu yana bir sezonda çıktığı ilk 8 maçta en fazla gole katkı veren isim Valencia (10 gol & 3 asist).

EN iYi ORTALAMA BAŞAKŞEHiR’DE

Son 1 yılda ligde en yüksek galibiyet yüzdesi (%59; 23/39) ve puan ortalamasını (2.03) Başakşehir yakaladı.

KURTARIŞTA VOLKAN ZiRVEDE

Ligde bu sezon 3+ maça çıkan kalecilerde en yüksek kurtarış yüzdesine Volkan Babacan sahip. (%94; 15/16)

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Muhtemel XI: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, İsmail Yüksek, Osayi, Crespo, İrfan Can, Ferdi, Rossi, Pedro.

Başakşehir Muhtemel XI: Volkan, Ömer, Duarte, Epureanu, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Traore.

Jorge Jesus evinde, Emre Belözoğlu deplasmanda yenilmiyor

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig

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