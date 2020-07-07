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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 23:07,Son Güncelleme:

Jordan Taylor, ASVEL'den Japonya'ya transfer oldu

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Jordan Taylor, ASVEL'den Japonya'ya transfer oldu
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi ASVEL'de forma giyen Jordan Taylor, Japonya'nın Levanga Hokkaido takımına transfer oldu.

ASVEL Kulübü, 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldığını ve Levanga Hokkaido'ya katıldığını duyurdu.

Daha önce Galatasaray Doğa Sigorta'da da forma giyen Taylor, geçen yıl katıldığı ASVEL'de bu sezon THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 26 karşılaşmada 8 sayı ve 3,8 asist ortalamasıyla oynadı.

Jordan Taylor, ASVELden Japonyaya transfer oldu

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