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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Jordan Loyd'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

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Jordan Loyd'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
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İspanyol Ligi ve EuroLeague takımı Valencia Basket’in Amerikalı basketbol oyuncusu Jordan Loyd, Fenerbahçe Kulübüne geçmiş mesajı gönderdi.

Loyd, Fenerbahçeli oyunculara ’daha güçlü döneceksiniz’ mesajı verirken, Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Amerikalı guard, "Herkese selamlar. Ben Valencia Basket’ten Jordon Loyd. Fenerbahçe camiasına, tüm sporcularına ve ekibe en iyi dileklerimi ve desteklerimi iletmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki zor bir dönem ve sizler zor zamanlardan geçiyorsunuz. Dolayısıyla ben de biraz pozitif enerji yollamak, destek olmak istiyorum. Bu virüs yüzünden zor zamanlar yaşıyoruz ancak daha güçlü bir şekilde ayağa kalacaksınız. Bunu biliyorum ve sizler için dua ediyorum, her şeye olumlu bakıyorum. Hepimiz sizinle birlikte" açıklamasında bulundu.

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