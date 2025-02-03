Jordan Henderson basın toplantısında gazetecilerle tartıştı: ‘Sana kendimi savunmak zorunda değilim!’

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1 Temmuz 2011 tarihinden 27 Temmuz 2023 tarihine kadar Liverpool’un formasını giyen ve tam 8 sezon boyunca Merseyside ekibinin kaptanlığını yaparak kulüp efsaneleri arasına adını yazdıran Jordan Henderson, 18 Ocak 2024 tarihinde Al Ettifaq forması altında sürdürdüğü Suudi Arabistan macerasını noktalamış ve Hollanda ekibi Ajax ile Avrupa futboluna geri dönmüştü.

Kulüpte geçirdiği 1 yıllık zaman zarfına karşın takım kaptanlığına kadar yükselen yıldız futbolcunun Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’ya transfer olacağı iddia ediliyordu. 34 yaşındaki futbolcu ortaya atılan bu transfer söylemi nedeniyle basın mensuplarıyla tartıştı.

AJAX KAZANDI, SAVAŞ BAŞLADI



Hollanda Eredivisie’nin 21. haftasında Ajax evinde Feyenoord’u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı.

Mücadelenin ardından karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Jordan Henderson, maç sonu değerlendirmelerini yapmak üzere gazetecilerin karşısındaki yerini aldı.

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“NEYE DAYANARAK BUNU SÖYLÜYORSUN”

Hollandalı muhabir Mike Verweij basın toplantısında söz alarak Henderson’a neden Monaco’ya transfer olmak istediğini sordu. 34 yaşındaki oyuncu ise bu soru karşısında şaşırarak şu şekilde tepki verdi: “Neye dayanarak bunu söylüyorsun?”

Verweij ise bu iddiayı Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli’nin ortaya attığını söyleyince İngiliz oyuncu küplere bindi. Yıldız futbolcu, Verweij’in bu iddiasına şu şekilde yanıtladı: “Koç, size Monaco’ya gitmek istediğimi mi söyledi? Aldığım büyük bir teklif dolayısıyla hem de. Bu doğru değil.”

“SİZE DETAY VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM”

Başka gazetecilerinin de tartışmaya katılmasıyla birlikte İngiliz oyuncunun basın mensuplarıyla olan gerilimi iyice tırmandı. Sorulan sorular dolayısıyla sıkılan Henderson ise şu ifadelerle birlikte konuya noktayı koydu: “Size karşı kendimi savunmak zorunda değilim. Ama tekrardan söylüyorum, bu detaylarla ilgili bir şey değil. Ben gerçeği biliyorum. Ne yaşandığını da. Size herhangi bir detay vermeyeceğim.”

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GAZETECİLER İKNA OLMADI: “YALANCI”

Mike Verweij ve arkadaşları yaşanan tartışmaya rağmen Henderson’u hedef almaya devam etti. Gazeteci Valentijn Driessen, bugün De Telegraaf’ta yer alan köşesinde İngiliz oyuncuyu “yalancı” ve “aktör” sıfatlarıyla niteledi.

“ÇOK FAZLA İLERİ GİTTİLER”

Bunun üzerine bir diğer basın kuruluşu ESPN’e özel röportaj veren 34 yaşındaki oyuncu, Ajax’ta kalacağını belirterek yaşananları değerlendirdi. Henderson şu ifadeleri kullandı: “Ajax’ta kalmaktan dolayı mutluyum. En azından sezon sonuna kadar buradayım, sonra kulüple yeniden konuşacağız. Ama basında yer alan hiçbir iddia doğru değil. Hepsi saygısızca ve yalan. Benim oyunumu eleştirebilirsiniz ama kişisel olarak bana saldıramazsınız. Ben de bir insanım. Bir ailem var, çocuklarım var. Eğer basında yer alanları okurlarsa çok fazla ileri gitmiş olurlar. Kaynaklarını bilmiyorum ancak yalan olduğunu biliyorum.”

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FARIOLI’NİN VAZGEÇİLMEZİ

Yaşanan bu tartışmayla birlikte Hollanda basınına damgasını vuran Jordan Henderson, teknik direktör Francesco Farioli’nin vazgeçilmezlerinden biri.

Bu sezon kırmızı beyazlı formayla birlikte tam 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 2.406 dakika sahada kaldı ve takımına 5 asistlik katkı sağladı.

AJAX LİGDE İKİNCİ

Dün oynanan maçta Feyenoord’u 2-1 mağlup eden Ajax, puanını 48’e yükseltti ve 1 maç eksiğiyle birlikte lider PSV’nin 2 puan gerisinde.

Kırmızı beyazlılar ligin 22. haftasında Fortuna Sittard’ın konuğu olacak. 9 Şubat Pazar günü yapılacak olan mücadele TSİ 16.30’da başlayacak.

*TSİ= Türkiye Saati İle