×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jonas Svensson: Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Paulista
Jonas Svensson: Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 23:31

Beşiktaş'ta oyuncular, Göztepe'ye 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta oyuncular, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Gabriel Paulista, kırmızı karta vurgu yaptı ve "Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim." dedi.

Jonas Svensson ise "Maça iyi başladık. Galatasaray maçında gösterdiğimiz eforu gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Bitirici noktalarda iyi değildik. Kupa bizim için önemli bir hedefti. Bu hedeften uzaklaştığımız için çok üzgünüz. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınOle Gunnar Solskjaer: Oyuncularımı suçlayamam, Avrupayı istiyoruzOle Gunnar Solskjaer: 'Oyuncularımı suçlayamam, Avrupa'yı istiyoruz'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Paulista

BAKMADAN GEÇME!