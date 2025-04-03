Jonas Svensson: Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta oyuncular, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Gabriel Paulista, kırmızı karta vurgu yaptı ve "Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim." dedi.

Jonas Svensson ise "Maça iyi başladık. Galatasaray maçında gösterdiğimiz eforu gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Bitirici noktalarda iyi değildik. Kupa bizim için önemli bir hedefti. Bu hedeften uzaklaştığımız için çok üzgünüz. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.