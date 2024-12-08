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Jonas Svensson: Çok yeteneğim yok, mücadele etmeliyim

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Jonas Svensson
Jonas Svensson: Çok yeteneğim yok, mücadele etmeliyim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

Özellikle F.Bahçeli Maximin’i durdurmasıyla takdir toplayan Norveçli yıldız “Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum” dedi.

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Beşiktaş’ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, “Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak. İyi mücadele ettik, iyi savaştık” diye konuştu. Kendisini hep hazır tuttuğunu ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, “Çok yeteneğim yok mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Saint Maximin çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu” diyerek sözlerini noktaladı.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Jonas Svensson

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