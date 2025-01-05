×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Jokic 46 sayıyla yıldızlaştı, Denver Nuggets kazandı

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Denver Nuggets#San Antonio Spurs
Jokic 46 sayıyla yıldızlaştı, Denver Nuggets kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 10:35

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 46 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 122-111 yendi.

Haberin Devamı

NBA'de 9 maç yapıldı. Spurs'e konuk olan Nuggets, uzatmaya giden maçta Jokic'in 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performansıyla 20. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Spurs'te ise Harrison Barnes'ın 22 sayı ve Victor Wembanyama'nın 20 sayı, 23 ribauntluk katkısı, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

Adem Bona'dan 6 sayı

Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 123-94 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve Tyrese Maxey 18 sayı, 7 asistle oynadı. Adem Bona ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Haberin Devamı

Nets'te ise Ziaire Williams'ın 19 ve Tyrese Martin'in 16 sayısı, sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 94-123

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 126-108

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 119-105

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 102-105

Miami Heat-Utah Jazz: 100-136

Chicago Bulls-New York Knicks: 139-126

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 121-113

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 131-105

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Denver Nuggets#San Antonio Spurs

BAKMADAN GEÇME!