Son Dakika: Attan dÃ¼ÅŸen Jokey Samet ErkuÅŸ yoÄŸun bakÄ±mda Son durumu...

TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n (TJK) Adana yarÄ±ÅŸlarÄ±nda, attan dÃ¼ÅŸerek yaralanan jokey Samet ErkuÅŸ'un ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanedeki yoÄŸun bakÄ±m tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

TJK'nin pazar gÃ¼nÃ¼ Adana YeÅŸiloba Hipodromu'ndaki 5. KoÅŸu'sunda, 1200 metre Ã§im pistteki yarÄ±ÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra "Luminary" isimli attan dÃ¼ÅŸen jokey Samet ErkuÅŸ yaralandÄ±.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ErkuÅŸ, geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.



Ã–te yandan, TJK'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da kafatasÄ±nda kÄ±rÄ±k tespit edilen ErkuÅŸ'un beyin kanamasÄ± ÅŸÃ¼phesiyle ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Ameliyat sonrasÄ± yoÄŸun bakÄ±mda tedavisi devam eden jokeyimizin durumu ciddiyetini korumaktadÄ±r. Samet ErkuÅŸ'a geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

1 AY Ã–NCE NÄ°ÅžANLANDI

Jokeylik hayatÄ± boyunca 4 bin 843 yarÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k elde eden Samet ErkuÅŸ'un 1 ay Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ErkuÅŸ'un evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada talihsiz olayÄ±n baÅŸÄ±na geldiÄŸi kaydedildi.

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