MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri Johnny O'Bryant, Türk Telekom'da!
GeriBasketbol Johnny O'Bryant, Türk Telekom'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Johnny O'Bryant, Türk Telekom'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Johnny O'Bryant, Türk Telekom'da!
Abone Olgoogle-news

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Telekom, pota altına takviye yaptı. Başkent ekibi, ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Daha önce NBA kariyerinde Milwaukee Bucks, Denver Nuggets ve Charlotte Hornets gibi takımların kadrolarında yer alan O'Bryant, THY Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Kuban ve Kızılyıldız formalarını da giydi.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 16 maçta görev yapan O'Bryant, ortalama 20.4 dakika süre alırken, 11,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1.4 asist istatistikleriyle mücadele etti.

 

Johnny OBryant, Türk Telekomda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi