Haberin DevamÄ±

Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ iki ismi Johnny Depp ile Amber Heard arasÄ±ndaki dava dÃ¼nya Ã§apÄ±nda yakÄ±ndan takip ediliyor. CanlÄ± yayÄ±nlanan duruÅŸmalarÄ± milyonlarca kiÅŸi izliyor, davayla ilgili haberler yina yakÄ±n sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan okunuyor...

Depp - Heard davasÄ± Amerika'da devam ederken, Atlas Okyanusu'nu geÃ§ip Avrupa'ya geldiÄŸimizde bir magazinel dava daha bizi karÅŸÄ±lÄ±yor. Bu kez aktÃ¶rler film yÄ±ldÄ±zlarÄ± deÄŸil, futbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n eÅŸleri. Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen yÄ±ldÄ±z golcÃ¼ Jamie Vardy'nin eÅŸi Rebekah Vardy(40) ile ÅŸu anda teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan Ä°ngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney'nin eÅŸi Coleen Rooney(36), 'magazin basÄ±nÄ±na haber ve fotoÄŸraf sÄ±zdÄ±rma' konusundan mahkemelik oldu. YaklaÅŸÄ±k 2,5 yÄ±l Ã¶nce sosyal medyadan sert aÃ§Ä±klamalarla gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan kriz, ÅŸu gÃ¼nlerde mahkemede devam ediyor.

Haberin DevamÄ±

REBEKAH VARDY Ä°LE COLLEN ROONEY ARASINDA NE YAÅžANDI?

OlayÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±na dayanÄ±yor. Wayne Rooney'nin eÅŸi Coleen, o dÃ¶nem yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada Instagram hesabÄ±ndan gÃ¼vendiÄŸi kiÅŸilere Ã¶zel olarak yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n ve hikayelerinin dÃ¼zenli olarak The Sun gazetesine sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

"BirkaÃ§ yÄ±ldÄ±r kiÅŸisel Instagram hesabÄ±mÄ± takip eden, gÃ¼vendiÄŸim bir kiÅŸiye Ã¶zel paylaÅŸÄ±mlarÄ±m ve hikayelerim daimi olarak The Sun gazetesine sÄ±zdÄ±rÄ±lÄ±yordu. Ä°znim ve bilgim dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¶z konusu gazeteye ailem, ben ve arkadaÅŸlarÄ±m hakkÄ±nda Ã§ok sayuÄ±da bilgi verildi. Bu kiÅŸinin kim olduÄŸunu bulmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±m uzun sÃ¼reli araÅŸtÄ±rmalar sonrasÄ± Ã§eÅŸitli sebeplerle bir kiÅŸiden ÅŸÃ¼phelenmeye baÅŸladÄ±m. Sorumlunun bu kiÅŸi olduÄŸunu kanÄ±tlamak iÃ§in aklÄ±ma bir fikir geldi. YalnÄ±zca bir kiÅŸi haricinde Instagram hesabÄ±mÄ± takip eden herkesi engelledim."

"PAYLAÅžIMLARIMI SIZDIRAN HESAP, REBEKAH VARDY'YE AÄ°T"

YaptÄ±ÄŸÄ±m paylaÅŸÄ±mlarÄ±n The Sun'da haber olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek için beÅŸ ay boyunca sahte hikayeler yayÄ±nladÄ±m. Sonucu biliyorsunuz. Her paylaÅŸÄ±mÄ±mÄ± haberleÅŸtirdiler. Meksika'daki cinsiyet seçimi, TV'ye geri dönme meselesi, yeni evimin bodrum katÄ±ndaki sel gibi pek çok ÅŸey... BunlarÄ± kendime saklamak ve hiçbir yorum yapmamak kolay deÄŸildi. Hele ki hikayelerim sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda... Ancak bunu yapmak zorundaydÄ±m. En nihayetinde paylaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ± kimin sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Sadece bir kiÅŸi tarafÄ±ndan görüntülenen orijinal hikayelerimin tamamÄ±nÄ±n ekran görüntüsünü alÄ±p kaydettim. Söz konusu hesap, Rebekah Vardy'e ait. Coleen Rooney

REBEKAH VARDY'NÄ°N CEVABI

Jamie Vardy'nin eÅŸi Rebekah, kendisini zan altÄ±nda bÄ±rakan bu aÃ§Ä±klamalara yine sosyal medyadan yanÄ±t vermiÅŸ ve suÃ§lamalarÄ± reddetmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Coleen, sana telefonda da söylemiÅŸtim. Åžayet böyle düÅŸünüyorsan keÅŸke beni arasaydÄ±n. Pek çok gazeteci talep etmesine raÄŸmen bugüne dek senin hakkÄ±nda asla konuÅŸmadÄ±m. EÄŸer konuÅŸtuÄŸumu düÅŸünüyorsan bunu bana söyleyebilirdin ve ben de bunun sona erip ermediÄŸini görmek için ÅŸifremi deÄŸiÅŸtirebilirdim. YÄ±llardÄ±r pek çok insan Instagram hesabÄ±ma eriÅŸiyor. Mesela bu hafta hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m birini takip ettiÄŸimi fark ettim. Bunun nasÄ±l olduÄŸunu bilmiyorum çünkü kendisini takibe almamÄ±ÅŸtÄ±m. Komiklik yapmÄ±yorum ve paraya da ihtiyacÄ±m yok. Zaten senin hikayelerini satarak ne kazanabilirim? Seni çok seviyordum Coleen hamile olduÄŸum bir dönemde böyle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±n için hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m. Åžu an bu yalanlamayÄ± yaparken bile midem bulanÄ±yor. Böyle bir ÅŸey olduÄŸunda beni aramalÄ±ydÄ±n. Rebekah Vardy

DAVAYI REBEKAH VARDY AÃ‡TI

2019'un sonlarÄ±nda yaÅŸanan bu demeÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pandeminin baÅŸlamasÄ±yla taraflar bir sÃ¼reliÄŸine kÃ¶ÅŸelerine Ã§ekildi. Haziran 2020'de Ä°ngiltere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sisteminde Rebekah Vardy'nin Coleen Rooney'e dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. O gÃ¼nlerde tekrar Ä±sÄ±nan hikaye, mahkeme tarihi MayÄ±s 2022 olarak aÃ§Ä±klanÄ±nca bugÃ¼nlerde aÃ§Ä±lmak Ã¼zere tekrar rafa kalktÄ±.

DAVA NASIL DEVAM EDÄ°YOR?

Rebekah Vardy'nin Coleen Rooney'e karÅŸÄ± iftira ve itibar suikasti suÃ§lamalarÄ±ndan aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±nda 4 gÃ¼n geride kaldÄ±. Ä°ngiltere'de iftira davalarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek mahkemede gÃ¶rÃ¼lmesi nadir bir durum ancak Ã¼lke gÃ¼ndemine oturan bu dava yÃ¼ksek mahkemede gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Vardy cephesinin 3 milyon pound tazminat talep ettiÄŸi belirtiliyor.

Haberin DevamÄ±

Ä°lk duruÅŸma gÃ¼nÃ¼nde sÃ¶z alan Rebekah Vardy'nin avukatÄ± Hugh Tomlinson, Coleen Rooney'nin iddialarÄ±n hiÃ§bir kanÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendince bir dedektiflik oynayarak hamilelik dÃ¶neminde olan bir kadÄ±na halk Ã¶nÃ¼nde iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere kanunlarÄ±nda iftira iddiasÄ±nda bulunan tarafÄ±n haklÄ± bulunmasÄ± iÃ§in mahkemeye kesin kanÄ±tlar sunmasÄ± veya hakimi bu konuda net bir ÅŸekilde ikna etmesi gerekiyor.

BÄ°LGÄ°LERÄ° VARDY'NÄ°N MENAJERÄ° MÄ° SIZDIRDI? DENÄ°ZE DÃœÅžEN TELEFON...

Avukat Hugh Tomlinson, Coleen Rooney'nin paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± Rebekah Vardy'nin menajeri Caroline Watt sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Rebekah Vardy ise konuyla ilgili hesabÄ±na Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n eriÅŸiminin olduÄŸunu, Watt'Ä±n bÃ¶yle bir ÅŸeyi yapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

SÄ±zdÄ±rma olayÄ±yla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Caroline Watt, tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifade vermeyi reddetti.

Caroline Watt ile ilgili dikkat Ã§eken bir baÅŸka konu ise o dmnemki WhatsApp mesajlarÄ±na, telefonunu kazayla Kuzey Denizi'ne dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ olduÄŸu iÃ§in ulaÅŸÄ±lamamasÄ±. Rooney cephesi bu konunun Ã¼zerinde duruyor.

Ã‡APRAZ SORGUDA GEÃ‡MÄ°ÅžTEKÄ° SIZDIRMALAR ORTAYA Ã‡IKTI

DavanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde Coleen Rooney'nin avukatÄ± tarafÄ±ndan sorgulanan Rebekah Vardy'nin geÃ§miÅŸte basÄ±na haber sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± olaylardan bahsedildi.

Mahkemeye sunulan WhatsApp konuÅŸmalarÄ±nda Jamie Vardy'nin Leicester City'den eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± Danny Drinkwater'Ä±n alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktan tutuklanmasÄ±nÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan Rebekah Vardy, bu konuyla ilgili 'Tek seferlik bir ÅŸeydi' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Haberin DevamÄ±

Daha sonra Coleen Rooney'nin avukatÄ± David Sherborne, yine Jamie Vardy'nin Leicester City'den eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± Riyad Mahrez'in antrenmanÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ± hakkÄ±nda haberi Sky Sports'a sÄ±zdÄ±rmakla ilgili menajeri Caroline Watt ile mesajlaÅŸmalarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. SÃ¶z konusu mesajlaÅŸmalarda Watt'Ä±n Vardy'ye 'Bunu birilerine sÃ¶yleyebilirim' dediÄŸi, Vardy'nin doÄŸabilecek kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lardan Ã§ekindiÄŸi ancak Watt'Ä±n 'DolambaÃ§lÄ± ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rabilirim' demesi Ã¼zerine 'Tamam yap' yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸi ifade edildi.

GÃ–ZYAÅžLARIYLA ANLATTI: "KÃœÃ‡ÃœK KIZIMA TECAVÃœZ TEHDÄ°TLERÄ° ALDIM"

Rebekah Vardy, sorgu sÄ±rasÄ±nda suÃ§lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman hamile olduÄŸunu ve sosyal medyada yoÄŸun bir tepki yaÄŸmuruna tutulduÄŸunu sÃ¶yledi.

AltÄ± Ã§ocuk annesi olan Rebekah, soayal medyada kendisi iÃ§in 'O bir dÃ¼ÅŸkÃ¼n. Yakma fÄ±rÄ±nÄ±na atÄ±lmalÄ±.' ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na ise tecavÃ¼z tehditleri geldiÄŸini sÃ¶yledi. Vardy bunlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§erisinde anlattÄ±.

COLEEN ROONEY DE Ä°FADE VERECEK

DavanÄ±n ilerleyen gÃ¼nlerinde Wayne Rooney'nin eÅŸi, davali, Coleen Rooney de sanÄ±k koltuÄŸuna oturarak davacÄ± avukatÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.

DAVAYA NEDEN 'WAGATHA CHRISTIE' Ä°SMÄ° VERÄ°LDÄ°?

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, iki Ã¼nlÃ¼ futbolcunun eÅŸinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi bu davaya 'Wagatha Christie' ismini koydu. Peki neden? 'Wag' kelimesi Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Ã§oÄŸunlukla futbolcularÄ±n eÅŸleri veya kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla ilgili haberlerde 'wife and girlfriend' (eÅŸ ve kÄ±z arkadaÅŸ) tabirinin baÅŸ harfleriyle oluÅŸturulmuÅŸ bir kÄ±saltma. Agatha Christie de suÃ§ ve polisiye romanlarÄ±yla bilinen dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir yazar.

2019 yÄ±lÄ±nda Ã¶zel hikayelerinin basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Coleen Rooney, sahte hikayeler atÄ±p Ã¶zel paylaÅŸlÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¶recek kiÅŸileri eleyerek hikayelerinin Rebekah Vardy'nin sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Agatha Christie'nin 1942 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Cinayet ReÃ§etesi(The Moving Finger) isimli kitabÄ±nda katil bu ÅŸekilde bir planla bulunur. Agatha Christie'nin sÃ¼rekli kahramanlarÄ±ndan olan Jane Marple, iÅŸlenen bir cinayette tutuklanan yanlÄ±ÅŸ kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§abalarken bir yandan da asÄ±l suÃ§luyu ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in bir dÃ¼zen kurar. Katil bu sahte dÃ¼zeni fark edemez ve bir cinayet daha iÅŸlemek Ã¼zereyken yakalanÄ±r.

"3 MÄ°LYON POUND TALEP EDÄ°YORSANIZ, BUNU VERMEYE DE HAZIR OLMALISINIZ"

The Guardian'Ä±n kÃ¼ltÃ¼r ve mÃ¼zik yazarÄ± Emma Garland, futbolcu eÅŸlerinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu davayla ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nda dikkat Ã§eken ifadeler kullandÄ±.

Bu dava, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n 'zenginliÄŸe tÄ±rmanÄ±ÅŸ' olarak gördüÄŸü kadÄ±nlarÄ± eleÅŸtirme konusundaki iÅŸtahÄ±ndan ötürü çok dikkat çekiyor. Rebekah Vardy sorunlu bir evde büyüdü, 15 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde evsiz kaldÄ±. Coleen Rooney'nin annesi temizlikçi, babasÄ± ise boks antrenörüydü. Ä°kisi de genç yaÅŸlarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iki futbolcu adayÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±z olup milyonlar kazanmasÄ±yla ülkenin tanÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸileri oldular. Genel olarak bakacak olursak Rebekah davayÄ± açan kiÅŸi. Büyük de bir dava. EÄŸer birinden mahkeme aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 3 milyon pound istiyorsanÄ±z aynÄ± bedeli ödemeye de hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Emma Garland / Yazar

Â