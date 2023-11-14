John Utaka'nın Paul Onuachu iddiası! Trabzonspor'da kaç gol atar? | Beşiktaş'ın teklifi, Sergen Yalçın, Sivasspor...

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Bir dönem Lens, Rennes, FC Portsmouth, Montpellier gibi Avrupa’nın önemli ekiplerinde forma giyen Nijeryalı golcü John Utaka, 2013 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier’den Roberto Carlos’un çalıştırdığı Süper Lig ekibi Sivasspor’a transfer oldu.

Yiğidolar’da görev yaptığı 2 sene boyunca toplam 57 maça çıkan Nijeryalı eski yıldız, 14 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. Nijerya Milli Takımı’yla 2002 ve 2010 Dünya Kupası’nda mücadele eden Utaka, milli forma altında 44 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

Sivasspor’da attığı jeneriklik gollerle hafızalarda yer edinen eski golcü, Yiğidolar’a transfer süreci başta olmak üzere Süper Lig’de oynanan futbol ile ilgili konuştu. John Utaka, Trabzonspor’da şimdiye kadar oynadığı 8 maçta 6 gol ve 1 asist kaydeden Nijeryalı santrfor Paul Onuachu’nun etkili futboluyla ilgili önemli tespitlerde de bulundu.

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NİJERYALI ESKİ GOLCÜ JOHN UTAKA’NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“MONTPELLİER’DE OYNARKEN BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER TEKLİFİ GELMİŞTİ”

2013 yılında Fransa Ligue 1 takımı Montpellier’de oynarken Beşiktaş’tan transfer teklifi gelmişti. Beşiktaş'la doğrudan konuşmadım ama o zamanki menajerim Beşiktaş'ın benim için bir teklif yaptığını söyledi. O sırada Fransa'da oynuyordum. Menajerim ile Beşiktaş yöneticileri arasında anlaşma sağlanamadığı için transferin gerçekleşmediğini düşünüyorum.

“SİVASSPOR’A TRANSFERİMDE ROBERTO CARLOS’UN BÜYÜK ETKİSİ OLDU”

Roberto Carlos'un Sivasspor'a transferimde büyük etkisi oldu. Sezon öncesi Sivasspor’un Hollanda’da kampı vardı. Takıma katılmadan önce kendisiyle olumlu bir görüşme yaptım. Roberto Carlos'la çalışmak harika bir deneyimdi, onunla iletişim çok iyiydi. Benim için önemli olan antrenman ve maçlarda takım için elimden gelenin en iyisini yapmaktı. Roberto Carlos harika bir teknik direktör ve iyi bir insandı. Oyuncular onunla konuşmak istediğinde kolayca iletişim kurabiliyordu. Roberto Carlos, aynı zamanda üst düzey futbol oynadığı için oyunun psikolojik, iletişim ve taktiksel kısmını anlıyordu. Onunla harika bir sezon geçirdik. Roberto Carlos’un teknik direktörlüğünden çok şey öğrendik.

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"SERGEN YALÇIN HER ŞEYİ BİLİYORDU"

Sergen Yalçın ile Sivasspor'da çalıştım. Çok iyi bir antrenördü ve takımı çok iyi bir yönetiyordu. Kendisi de harika bir oyuncu olduğu için futboldan çok iyi anlıyordu. Dolayısıyla maçlarda bizden ne yapmamızı istediği konusunda çok netti ve hassastı. Sergen Yalçın, oyuncularından en iyi verimi nasıl alacağını biliyordu. Sergen Yalçın, iyi bir taktisyen ve harika bir teknik direktördü.

“TÜRKİYE KUPASI’NDA TRABZONSPOR’A ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM”

Türk futbolunu ve taraftarlarını seviyorum. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan oyunun yoğunluğunu ve kalitesini beğeniyorum. Taraftarlar, tutkularını sahaya yansıtıyordu. Sivasspor’un stadyum atmosferini beğendim. Ayrıca Sivasspor taraftarı da beni çok etkilemişti. 2015 yılında Trabzon’daki Türkiye Kupası maçında Trabzonspor’a attığım golü unutamıyorum.

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“PAUL ONUACHU, TEKNİK OLARAK ÇOK İYİ. BU SEZON EN AZ 25 GOL ATABİLİR”

Paul Onuachu, üretken bir golcü ve çok iyi bir santrfor. Trabzonspor'da büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. 8 maçta 6 gol atması onun kaliteli bir forvet olduğunu ve üstün performans sergilediğini gösteriyor. Teknik olarak çok iyi ve büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Paul Onuachu, bu sezon en az 25 gol atabilir. Ben de bir forvet oyuncusuydum, bu yüzden çok iyi bir forvet gördüğümde tanırım. Onuachu’nun bazı maçlarını ve oyundaki önemli anlarını izledim. Attığı gollerin kalitesi nedeniyle potansiyeli konusunda ikna oldum. Farklı durumlarda farklı türde goller attı.

“8 MAÇTA 6 GOL ATMAK ÜST DÜZEY FORVET İÇİN HARİKA BİR İSTATİSTİK”

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Paul Onuachu’nun Southampton'dan transferine gelince, bence orada işler istediği gibi gitmedi ama şimdi Trabzonspor'da yeniden ağları buluyor. Geçmiş kayıtları inceleyin, oynadığı kulüplerin hepsinde gol attığını söyleyebilirsiniz. Attığı gol sayısından da görebiliyoruz ki Paul Onuachu hiç şüphesiz gol atma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Trabzonspor’da şimdiden 8 maçta 6 gol atması üst düzey bir forvet için harika bir istatistik. Onun adına mutluyum.