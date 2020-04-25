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GeriFutbol John Obi Mikel’den itirafı: Trabzonspor'dan ayrılmakta hata ettim
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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

John Obi Mikel’den itirafı: Trabzonspor'dan ayrılmakta hata ettim

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John Obi Mikel’den itirafı: Trabzonspor'dan ayrılmakta hata ettim
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Corona virüs sebebiyle Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel, "İngiltere'de salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.

John Obi Mikel, corona virüs sebebiyle Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi.

Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi. (Takvim)

John Obi Mikel’den itirafı: Trabzonspordan ayrılmakta hata ettim

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