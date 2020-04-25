John Obi Mikel’den itirafı: Trabzonspor'dan ayrılmakta hata ettim

John Obi Mikel, corona virüs sebebiyle Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi.

Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi. (Takvim)





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