John Obi Mikel'den Galatasaray taraftarını kızadıracak Osimhen çağrısı: 'Felaket olur '

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Chelsea'nin eski oyuncusu John Obi Mikel, Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen için İngiliz ekibine bir kez daha transfer çağrısında bulundu.

İşte Obi Mikel'in açıklamaları;

Osimhen'in başka bir forma giyeceği düşüncesi kesinlikle yıkıcı olur. Ben, kulüp ve Victor arasında kurduğumuz bağları düşünürsek, onu bırakmak felaket bir hata olur.

KALBI STAMFORD BRIDGE'TE

Osimhen sadece bir transfer hedefi değil. Victor, bizim takımımızı destekleyerek büyüdü. Didier Drogba onun idolüydü. Daha önce de söyledim, bu çocuğun kanında mavi var. Kalbi Stamford Bridge'de.

ÇOK HIZLI HALLEDİLİR

Dürüst olmak gerekirse, çok hızlı halledilebilir. Sadece bir telefon ve birkaç gün sürecek evrak işleri. Benim tarafımdan her şey halledildi, şimdi sıra onlarda.

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İHTİYACIMIZ OLAN BU

Oyun tarzına bir bakın, o açlığı, o ateşi... Her hafta gol ve asistlerle oynuyor. Şu anda ihtiyacımız olan tam da bu!

JUVENTUS'U REDDETTİ

Avrupa'da son çıkan haberlere göre; Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine, "Hayır." dedi.

Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi.

Öte yandan İtalyan basınındaki haberlerde, Osimhen ile Suudi Arabistan ekipleri ile birlikte Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği yazılıyor.