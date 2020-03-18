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GeriFutbol John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama!

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John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama!
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Trabzonspor ile yollarını ayıran John Obi Mikel, sosyal medya hesabından ayrılık sonrası bir açıklama yaptı.

Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi

"Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibim, sağlık ekibim ve malzemecim Ayatabi'ye teşekkür etmek istiyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumamız gerekiyor. "

John Obi Mikelden ayrılık sonrası ilk açıklama

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