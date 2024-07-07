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John Lundstram, Trabzonspor'a gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuşmuş! "Sıcak karşılandık..."

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#Trabzonspor#John Lundstram#Süper Lig
John Lundstram, Trabzonspora gelmeden önce Rıdvan Yılmazla konuşmuş Sıcak karşılandık...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 16:04

Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdman öncesi yeni transfer John Lundstram, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Trabzonspor’a transfer sürecini anlatan John Lundstram, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Trabzonspor’a gelmek için karar verdiğini söyledi.

Lundstram, "Hocamız ile yaptığımız görüşmede kulübümüzden ve tarihimizden bahsettik. Hocamızla onun beni nasıl oynatmak istediğini ve onun futbol tarzının ne olduğu konusunda görüşmemiz oldu. Futbol fikri olarak birbirimize çok yakın olduğumuz için görüşmenin ardından karar vermek benim için kolay oldu" diye konuştu.

"ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Çok kaliteli bir oyuncu grubuna dahil olduğunu vurgulayan Lundstram, "Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Ben de kendi kalitemle katkı vermeye çalışacağım. Takımın üzerine koymaya çalışacağız. Geldiğim ilk andan itibaren kaliteli bir takım olduğunun farkındayım. Hep beraber bir şeyleri başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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John Lundstram, Trabzonspora gelmeden önce Rıdvan Yılmazla konuşmuş Sıcak karşılandık...

"ŞEHİRDE HERKES BİZİ ÇOK SICAK KARŞILADI"

Trabzon insanının kendisine çok sıcak davrandığını dile getiren Lundstram, "Rıdvan bana Türklerin beni ne kadar sıcak karşılayacağını söylemişti. Ben de Trabzon’da geçirdiğim 1 haftalık süreçte bunu tam anlamıyla gördüm. Şehirde herkes bizi çok sıcak karşıladı. Buradaki gördüğümüz bütün insanlar çok kibardı. Bizi burada mutlu etmek istediklerini gördüm. Biz de insanlara bunun karşılığını vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"AYNI KATKIYI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

John Lundstram, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabildiğini kaydederek, "6 numara pozisyonu benim tercih ettiğim pozisyon fakat 8 numara pozisyonunda da oynadım. Hocamız beni nerede düşünüyorsa o pozisyonlarda aynı katkıyı vermeye çalışacağım. Lig farklılıklarına gelince Süper Lig’de daha maça çıkmadım fakat İngiltere Ligi teknik olarak Süper Lig’den ileri bir seviyede olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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"EN ÖNEMLİ KATKIYI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Lundstram, "Hocamız eğer benim kadroya katkıda bulunamayacağımı düşünseydi ben burada olmazdım. Ben de eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim. Ben koşularımla ve mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Gol sayısı olarak belki o kadar katkım olamaz ama mücadelemle katkıda bulunacağım. Takıma katacağım sertlik ve takım arkadaşlarıma vereceğim önemli paslarla takımıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Trabzonspor#John Lundstram#Süper Lig

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