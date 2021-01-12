MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriJohn Isner, Avustralya Açık'a katılmayacağını açıkladı!
GeriTenis John Isner, Avustralya Açık'a katılmayacağını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

John Isner, Avustralya Açık'a katılmayacağını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
John Isner, Avustralya Açık'a katılmayacağını açıkladı!
Abone Olgoogle-news

ABD'li tenisçi John Isner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşırı olması gerekçesiyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmama kararı aldı.

ABD basınına konuşan dünya sıralamasında 25. basamakta yer alan Isner, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'a katılmayacağını belirterek, "Zor bir karar oldu. Uzun bir düşünme sürecinin ardından turnuvada yer almamanın doğru olacağına karar verdim." dedi.

Ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini belirten 35 yaşındaki Isner, "Kariyerimin bu döneminde, en büyük önceliğim ailemle zaman geçirmek ve onlarla yolculuk yapmak. Aşırı kısıtlamaların olduğu bu turnuvaya katılsaydım, bunları gerçekleştiremezdim." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Açık teklerde finalistler belli oldu Alex De Minaur ile Alexander Bublik...
Antalya Açık teklerde finalistler belli oldu! Alex De Minaur ile Alexander Bublik...

Avustralya Açık'a katılacak tenisçilerin, salgın nedeniyle turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek karantinaya girmesi gerekiyor.

 

John Isner, Avustralya Açıka katılmayacağını açıkladı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle