John Gillon, Darüşşafaka Tekfen'de

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonuna önemli bir takviye yaparak kadroyu güçlendirdikleri belirtildi. John Gillon ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Geçen sezonu Litvanya Ligi ekiplerinden Pieno Zvaigzdes Pasvalys'ta geçiren 1.83 metre boyundaki oyuncu, sezonu 13 sayı, 4,5 asist ve 2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



Açıklamada, "Oyuncumuz John Gillon'a Daçka formasıyla sağlıklı ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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