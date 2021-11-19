Johan Elmander'den derbi tahmini ve Fatih Terim övgüsü! "Yardımcı antrenör olmak isterim"

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Sarı kırmızılıların eski futbolcularından Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

"GALATASARAY KAZANACAK"

Derbinin kazananının Galatasaray olacağını kaydeden Elmander, "Derbiler her zaman zordur. Ne olacağını kestiremezsin. Dualarım, Galatasaray'ın kazanması yönünde. Bence kazanacaklar. Daha önce oyuncu olarak buradaydım. Şimdi bir taraftar buradayım. Galatasaray'ın yeri bende farklı. Oyuncuları, taraftarı, ortamı ve takımı seviyorum." diye konuştu.

"TÜM TARİHİ MÜZEDE HİSSEDEBİLİYORUZ"

Sarı kırmızılı takımın müzesini de gezen müzesini Elmander, "Tüm tarihi müzede hissedebiliyoruz. Daha önce burada bulunmadım ve şimdi takımın tarihini görebilmek çok hoş. Daha önce tüm kupaları görme şansım olmamıştı. Tabii taraftarı da burada gezerken görmek ayrıca güzel." dedi.

"TERİM'E YARDIMCI ANTRENÖR OLMAK İSTERİM"

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Yakında antrenörlük lisansını alacağını ve Fatih Terim'le çalışmak istediğini belirten Elmander, "Birkaç ay içinde İsveç'ten lisansımı alacağım. Sonrasında bakalım neler olacak. Fatih Terim çok güçlü bir teknik direktör. Bir gün ona yardımcı antrenör olmak isterim, neden olmasın? Belki, ileride. Fatih Terim bir kral. Onunla çalışmak mükemmel olur. Ancak tabii ilerisi için neler olacak bakacağız." diye konuştu.