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Joe Cole'dan Mourinho'nun geleceğiyle ilgili iddialı açıklama: 'Yüzde yüz dönecek, eminim!'

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Joe Cole
Joe Coledan Mourinhonun geleceğiyle ilgili iddialı açıklama: Yüzde yüz dönecek, eminim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 14:14

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Joe Cole, Portekizli teknik adamın Premier Lig'e döneceği iddiasında bulundu.

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Sezon başında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme yapan Jose Mourinho'nun adı son günlerde birçok takımla anılıyor.

Potekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili son iddia ise eski öğrencisi Joe Cole'dan geldi.

Beinsports'un aktardığına göre, TNT Spor'a konuşan Joe Cole, "Mourinho'nun hala Avrupa futboluna çok şey katabileceğini düşünüyorum. Onun bir teknik direktör olarak dahi olduğunu düşünüyorum. Hala potansiyeli var. Onu tekrar Premier Lig'de görmek isterim" dedi.

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Sözlerine iddialı bir şekilde devam eden eski futbolcu "Onu yüzde 100 yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Hikaye ortada. Hangi kulübe gelirse gelsin gerçek bir sıçrama yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Chelsea dönemindeki Mourinho'yu anlatan Joe Cole, "Her zaman bir oyuncu ve menajer ilişkimiz vardı. Bende daha fazlasını olduğunu düşündü ve benden her zaman daha fazlasını çıkardı. Ona bunun için teşekkür ediyorum. Onun döneminde en iyi futbolumu oynadım. Tüm büyük maçlarda beni seçmesi bana olan güvenini gösteriyordu" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Joe Cole

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