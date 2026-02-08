Joao Pereira: 'Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün sadece size ve mesleğinize saygı gösterdiğim için konuşacağım. Bugün olanlardan sonra bazı kişiler konuşmamı hak etmiyor. İlk dakikalar mükemmel futbol oynadık. Penaltı pozisyonuna kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş gol atınca takımım biraz sallandı. 2-0 öndeyken de daha fazla atabileceğimiz pozisyonlara girdik. Devre arasında bazı değişikler yaptık. Ama ikinci yarıda herkes neler olduğunu gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Muhteşem statta, muhteşem bir taraftar üzerimizde baskı kurdu. Ama ben geleceğimde ilgili baskı hissediyorsam herkesin bu baskıyı hissetmesi gerekiyor. Takımı tebrik ediyorum ilk dakikalardaki mücadelesi için. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz. Bir şekilde 3 puan alamıyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Maçların büyük bölümünü üstün geçiriyoruz, bunu bugün de gösterdik ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kontrol edemediğimiz şeyler var"

Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır’ın performansı hakkında gelen bir soruya Pereira, "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam bir şeyler olabilir. Oyuncularım, biz, ekip olarak herkes elinden geleni yaptı ama kontrol edemediğimiz şeyler var. Sadece büyük takımlara bakıyoruz ama futbol böyle değil. Herkesin 3 puan için savaşmaya hakkı olması gerekiyor" cevabını verdi.