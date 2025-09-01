Joao Pereira: 'Gelişerek devam etmeliyiz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında 2-0'lık skorla alan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Joao Pereira'nın açıklamaları;

"BUNLARI HER HAFTA YAPMALIYIZ"

Harika bir ilk yarı oynadık. Oyuncularım ne istediysek yaptı. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bunu her hafta yapmamız gerekiyor.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bu bir süreç. Geçen hafta kaybetmemize rağmen daha iyi oynadığımızı söylemiştim. Oyuncularımın gelişimi gösterdiğini düşünüyorum. Bu bizim için önemli. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.

"MİLLİ ARA OLMASA DAHA İYİ OLURDU"

Ara vermesek bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda iyi bir süreçteyiz. Ben tüm oyuncuların antrenmanda olmasını isterim. Şimdi milli araya gidecekler oyuncular. Ben her zaman tüm takımın aynı anda antrenmanda olmasını tercih ediyorum. O yüzden ara vermemiş olsak, tüm takım antrenman yapmış olsa daha iyi olurdu.

"BU ŞEKİLDE GELİŞİRİZ"

Geçen hafta kaybettik diye kötü bir takım değildik. Bu hafta kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz. Bu bir süreç. Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde gelişerek devam etmeliyiz.