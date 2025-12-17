Joao Pereira: 'Çok önemli bir galibiyet!'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çok zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Maça iyi başladık. İyi pozisyonlar bulduk ve bunların sonucunda golü attık. Bu maçta gol bulmak bizim için çok önemliydi çünkü son haftalarda gol atmakta sıkıntı yaşıyorduk. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik" dedi.



"Gol yemeden tamamladığımız üçüncü maç oldu"

İkinci yarıda Trabzonspor'un baskıyı artırdığını ifade eden Pereira, "Rakibimiz gol bulmak için önde baskı yaptı, hücum hattına daha fazla oyuncu aldı. Bu nedenle çıkmakta zorlandık ve bazı pozisyonlar verdik. Trabzonspor kaliteli bir takım. Buna rağmen gol yemeden tamamladığımız üçüncü maç oldu. Bu da defansif organizasyonumuz adına bizim için çok önemli" diye konuştu.

Karşılaşmanın son bölümünde zor anlar yaşadıklarını kaydeden Pereira, "Son 15-20 dakikada oldukça zorlandık ancak iyi bir sonuç aldık. Gol attığınızda maçı kazanmaya her zaman daha yakın olursunuz" ifadelerini kullandı.



"Gösterdikleri fedakârlıktan dolayı hepsini tebrik ediyorum"

Oyuncularının performansını da değerlendiren Portekizli teknik adam, "Bireysel isimlerden çok bahsetmem ama bugün iyi oynayan oyuncularım vardı. Ligde az süre alan oyuncularım sahaya çıktı. Efecan, bacağındaki ağrıya rağmen iyi bir performans sergiledi. Güven Yalçın hem iyi oynadı hem de golünü attı. İbrahim Kaya ise kendi pozisyonunda olmamasına rağmen iyi mücadele etti. Gösterdikleri fedakârlıktan dolayı hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Her oyuncunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Pereira, "Bugün iyi bir galibiyet aldık ancak hafta sonu bizim için çok önemli bir maç daha var. Şimdi tamamen ona odaklanmamız gerekiyor. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.